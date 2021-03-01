Названы самые опасные «умные» домашние приборы-шпионы

«Умные» бытовые приборы, такие как кофемашина или робот-пылесос, могут нести угрозу безопасности персональных данных. В какой-то степени они даже опаснее, чем смартфон или компьютер. В России при этом зафиксирован рост киберпреступлений, связанных с кражей личной информации.

Об этом газете «Известия» сообщили ученые Института комплексной безопасности и специального приборостроения РТУ МИРЭА и эксперты АНО «Диалог». Потенциальную угрозу несут все гаджеты с возможностью интернет-подключения. Шпионить могут Wi-Fi-роутеры, точки доступа или бытовые кухонные приборы с возможностью интернет-подключения. Например, холодильники со встроенными видеокамерами для анализа продуктов могут захватывать изображения в помещении.

Красть личные данные могут кофеварки и мультиварки, печи и роботы-пылесосы, устройства IoT и умные колонки, беспроводные наушники и климатические установки. В общем, все гаджеты с каналами коммуникации и функционалом подключения к интернету.

При этом люди стараются обезопасить себя от утечки персональных данных со смартфонов и компьютеров.

«Основной поток данных может проходить через умные устройства — их датчики и камеры. И потенциальные злоумышленники, которым не под силу взломать телефон, могут с легкостью взломать умную кофемашину и через нее по домашней сети получить доступ к телефону», — рассказал ректор РТУ МИРЭА, д. т. н. Станислав Кудж.

Помимо этого, «умные» устройства могут собирать информацию пассивно, обрабатывая ее в фоновом режиме.

Чтобы обезопасить себя нужно придерживаться трех правил — устанавливать сложный пароль для домашней Wi-Fi-сети, для аккаунтов в облачных экосистемах «умных» устройств и не открывать подозрительные письма, написанные якобы от лица этих экосистем. Разумнее пользоваться только официальными прошивками и приложениями для умных устройств и регулярно менять пароли.

Куратор направления «Информационная безопасность» в израильской высшей школе IT и безопасности HackerU Алексей Гришин сообщил, что «умные» устройства могут нести хозяину даже физические риски.