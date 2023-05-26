Общество 26 мая 2023, 07:39 Польских соцработников поразил распространенный среди украинцев алкоголизм и побои TOK FM: жители Люблина в Польше пожаловались на алкоголизм в семьях украинских беженцев Unsplash

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Соцработники в Люблине заявили о проблеме алкоголизма родителей и безнадзорности детей в семьях украинских беженцев. Координатор отдела противодействия домашнему насилию Малгожата Рабчевская рассказала в эфире TOK FM о голодных школьниках и пьяных матерях.

Польские соцработники из Люблинского муниципального центра поддержки семьи пожаловались, что им все чаще приходится вмешиваться в дела украинских беженцев. Большинство из них, по словам Малгожаты Рабчевской, устроились на работу, сняли жилье, отдали детей в школы и детсады. Но появилась проблемная группа переселенцев, злоупотребляющих спиртным, игнорирующих уход за детьми и применяющих к ним насилие.

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«Процедур по „Голубым картам“ становится все больше. Мы также получаем все больше и больше сообщений из школ о том, что дети безнадзорны или голодны», — сказала соцработник.

По ее словам, украинцы более толерантны к употреблению алкоголя, чем поляки, и применению насильственных методов воспитания. Малгожата Рабчевская рассказала о типичном, по ее словам, случае, когда мать привела годовалого ребенка в бассейн, имея в крови три промилле алкоголя. Властям пришлось изымать детей, несмотря на протесты родителей и заявления, что у них на родине такое поведение считали допустимым.

При выезде с территории Польши беженцев начали лишать права на бесплатное медобслуживание и соцвыплаты. Украинцы пожаловались на бюрократические проволочки для восстановления особого статуса.