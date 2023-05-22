Мир 22 мая 2023, 02:10 Украинские беженцы пожаловались на «блуждание по кругам ада» в Польше Wyborcza: украинских беженцев в Польше постепенно лишают социальных пособий РИА «Новости»

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Беженцев с Украины при выезде из Польши стали лишать льгот на бесплатное медицинское обслуживание и получение социальных выплат в стране. Об этом написало издание Wyborcza.

Получающие пособия украинцы столкнулись с проблемами с восстановлением статуса беженца, когда временно выезжали за территорию республики.

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«Они (украинские беженцы — прим. ред.) возвращались в Польшу как туристы, а не военные беженцы, теряя при этом все права на льготы», — пояснили авторы издания.

В качестве примера журналисты привели историю беженки Людмилы. Ее сыну стало плохо и она поехала с ним в больницу. В итоге женщине пришлось заплатить за лечение восемь тысяч злотых, несмотря на статус беженца.

Оказалось, что статус UKR (статус иностранца, предполагающий временную защиту в стране — прим. ред.) Людмила лишилась после того, как уехала из Польши на несколько дней, чтобы продлить документы об инвалидности сына. Авторы материала отметили, что статус теряется только при пребывании за пределами Польши более 30 дней.

Однако некоторые беженцы теряют свои льготы, даже не покидая Польши. А потом, чтобы восстановить все необходимые документы, приходится «блуждать по всем кругам ада», рассказал один из героев материала

По словам омбудсмена по правам человека Марчина Венцека, некоторые беженцы теряют статус UKR из-за халатного отношения сотрудников пограничной службы. Они отмечают в документах дату выезда беженца из страны, но иногда могут забыть проставить дату въезда.

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