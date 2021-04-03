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    03 апреля 2021, 07:29

    Жителей Подмосковья предупредили об опасном половодье на реках региона

    Андрей Иванов

    На малых и средних реках Московской области уровень воды поднимется на один-два метра. Это опасное природное явление, поэтому синоптики выпустили штормовое предупреждение. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Жителей Подмосковья предупредили об опасном половодье на реках региона

    «На малых и средних реках Московской области прогнозируется опасное явление, которое называется высокое половодье. Река Москва в деревне Барсуки, на Протве у города Верея, на реке Катыш у Троицкого и в ряде деревень… Произойдет затопление речных пойм и расположенных на них некапитальных сооружений, дорог», — приводит агентство слова ученого.

    Вильфанд добавил, что подъем уровня воды местами достигнет двух метров.

    Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко на совещании по сезону половодья и паводков сообщила, что сейчас в стране в зоне возможного подтопления после снежной зимы находятся около пяти тысяч населенных пунктов, более 2,5 тысячи автомобильных участков и 49 участков железных дорог, около 1250 мостов. Все вопросы подготовки весне рассмотрел Совбез России. В стране подготовились к паводкам с учетом того, что происходило в прошлые годы.