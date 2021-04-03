Жителей Подмосковья предупредили об опасном половодье на реках региона

На малых и средних реках Московской области уровень воды поднимется на один-два метра. Это опасное природное явление, поэтому синоптики выпустили штормовое предупреждение. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На малых и средних реках Московской области прогнозируется опасное явление, которое называется высокое половодье. Река Москва в деревне Барсуки, на Протве у города Верея, на реке Катыш у Троицкого и в ряде деревень… Произойдет затопление речных пойм и расположенных на них некапитальных сооружений, дорог», — приводит агентство слова ученого.

Вильфанд добавил, что подъем уровня воды местами достигнет двух метров.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко на совещании по сезону половодья и паводков сообщила, что сейчас в стране в зоне возможного подтопления после снежной зимы находятся около пяти тысяч населенных пунктов, более 2,5 тысячи автомобильных участков и 49 участков железных дорог, около 1250 мостов. Все вопросы подготовки весне рассмотрел Совбез России. В стране подготовились к паводкам с учетом того, что происходило в прошлые годы.