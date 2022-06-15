Половину стоимости путевок в детские лагеря предложили возвращать многодетным

Президент России Владимир Путин поручил проработать механизм возмещения до половины стоимости путевок в лагеря детям из многодетных семей. Об этом сообщили на сайте Кремля.

По словам представителей правительства России, Путин принял такое решение по итогам заседания президиума Госсовета. Оно прошло в конце мая.

«Проработать механизм софинансирования субъектами Российской Федерации дополнительного возмещения гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, до 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей из многодетных семей в случае внедрения такой программы субъектами Российской Федерации», — передали поручение Путина на сайте Кремля.

Механизм должны проработать до 15 июля текущего года.

Ранее правительство России увеличило до 50% размер кешбэка на покупку путевок в летние лагеря. Для получения этой компенсации родителям необходимо оплатить поездку картой «Мир».