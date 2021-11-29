Жителям Кузбасса предложили анонимно сообщать о нарушениях на шахтах

Горячую линию для информирования о нарушениях на шахтах решили создать в Кузбассе после трагедии на «Листвяжной». Об этом заявила прокуратура Кемеровской области.

«По поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина в связи с трагедией на шахте „Листвяжная“ в прокуратуре Кемеровской области — Кузбасса организована постоянно действующая горячая линия для шахтеров и членов их семей для сообщений о нарушениях на шахтах», — сказано в сообщении региональной прокуратуры. Его процитировал телеканал РЕН ТВ.

Авария на шахте «Листвяжная», произошла 25 ноября, она унесла жизни 51 человека, более 90 пострадали. По предварительной информации, там произошло два взрыва.

По факту случившегося открыты уголовные дела, на 31 шахте региона прошли проверки. Генпрокуратура РФ объявила о фиксации более 400 нарушений.

Власти начали выплачивать компенсации семьям погибших горняков и спасателей. На это выделили порядка 300 миллионов рублей.