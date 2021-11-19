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    19 ноября 2021, 08:03

    Половина привитых ранее москвичей прошли ревакцинацию

    Заммэра Москвы Ракова: половина привитых ранее москвичей прошли ревакцинацию

    Наза Салех Захи

    Ревакцинацию от ковида прошли 50% уже привитых ранее жителей Москвы. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

    Половина привитых ранее москвичей прошли ревакцинацию

    «1,5 миллиона человек более полугода назад получили прививку, повторную прививку получили пока только 50%», — сказала она в интервью телеканалу «Россия-24».

    Ракова отметила, что люди старшего возраста, которые живут в социальных учреждениях, зимой прошлого года прошли обязательную вакцинацию и ревакцинировались летом.

    «На сегодняшний день среди этой категории нет заболеваемости», — заявила заммэра.

    Вакцинация от коронавируса началась в Москве еще в декабре 2020 года. Массовая вакцинация по всей России стартовала в январе 2021 года. Сейчас коллективный иммунитет по стране составляет 49%, по Москве — 65,5%. Об этом говорят данные сайта стопкоронавирус.рф.

    Россиянам доступны российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

    С начала пандемии Москва находится на первом месте по количеству заболевших. За все время ковид подтвердился у 1 908 585 москвичей. Осенью ситуация с коронавирусом как по всей России, так и в столице обострилась. В октябре выявляли более восьми тысяч заболевших. Сейчас заболеваемость идет на спад. Об этом 12 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин.