Половина привитых ранее москвичей прошли ревакцинацию

Ревакцинацию от ковида прошли 50% уже привитых ранее жителей Москвы. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«1,5 миллиона человек более полугода назад получили прививку, повторную прививку получили пока только 50%», — сказала она в интервью телеканалу «Россия-24».

Ракова отметила, что люди старшего возраста, которые живут в социальных учреждениях, зимой прошлого года прошли обязательную вакцинацию и ревакцинировались летом.

«На сегодняшний день среди этой категории нет заболеваемости», — заявила заммэра.

Вакцинация от коронавируса началась в Москве еще в декабре 2020 года. Массовая вакцинация по всей России стартовала в январе 2021 года. Сейчас коллективный иммунитет по стране составляет 49%, по Москве — 65,5%. Об этом говорят данные сайта стопкоронавирус.рф.

Россиянам доступны российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

С начала пандемии Москва находится на первом месте по количеству заболевших. За все время ковид подтвердился у 1 908 585 москвичей. Осенью ситуация с коронавирусом как по всей России, так и в столице обострилась. В октябре выявляли более восьми тысяч заболевших. Сейчас заболеваемость идет на спад. Об этом 12 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин.