Власти отметили реальное снижение заболеваемости COVID-19 в Москве

Заболеваемость COVID-19 в Москве реально снижается. Ситуация начала стабилизироваться благодаря периоду нерабочих дней. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Можно теперь уже с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента, сыграли свою серьезную роль в сглаживании и снижении заболеваемости», — описал ситуацию Собянин.

За прошедшие сутки в Москве выявили 5183 новых случая ковида — это на 17% меньше, чем днем ранее. За все время пандемии в столице зафиксировали 1 887 243 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 32 495 человек.

Эпидемическая ситуация в России резко ухудшилась в начале сентября. Регионы начали вводить новые санитарные ограничения. Президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. Накануне оперативный штаб сообщил о разработке законопроекта о QR-кодах о вакцинации от SARS-CoV-2 на транспорте, в общепите и магазинах. Эта мера должна ускорить темп прививочной кампании. Пока коллективный иммунитет в России сформировался на 48%.