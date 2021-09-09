Половина опрошенных россиян искала удаленку в другом городе

При поиске подходящего места работы 45% респондентов рассматривали возможность удаленной работы в другом городе. Поти каждый пятый (22%) опрошенный россиянин хотел бы найти дистанционную работу в компании, филиалов которой нет в его населенном пункте.

Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Райффайзенбанком. На них ссылается ТАСС.

«Среди россиян, искавших работу с марта 2020 года, 45% рассматривали вариант удаленной работы в другом городе. <…> Почти половина из них (43%) рассчитывали повысить свой доход, работая в другом городе», — сообщили в пресс-службе банка.

Хотели найти дистанционную работу по специальности, не востребованную в родном городе, 7% респондентов. Удаленку искали 22% опрошенных, которые хотели переехать к морю, жить с родственниками — 6%.

Самой популярной причиной (77%) интереса к удаленному формату стало повышение дохода. Искали дистанционную работу из-за потери предыдущего места 16% опрошенных. Остальные респонденты сообщили, что искали более комфортное место.

Опрос был проведен среди двух тысяч жителей крупных городов страны. Из них половина получают доход в размере 30-60 тысяч рублей, четверть — менее 30 тысяч. Получают 60-90 тысяч рублей 15% респондентов, более 90 тысяч — 7%.

Год назад дистанционно трудились около 30 тысяч человек. По данным главы Минтруда Антона Котякова сейчас, даже после отмены коронавирусных ограничений, дистанционно продолжают работать 2,8-3 миллиона россиян.