Половина опрошенных россиян ищет любовь среди друзей

Около половины опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян (48%) сообщили, что любовь лучше искать в кругу общих друзей. В 2013 году также считали более 60% участников опроса.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования, на работе или учебе искать партнера будет 30% респондентов. В клубе по интересам, и даже на улице рассчитывают встретить свое счастье по 15% опрошенных.

Именно на улице познакомились со своей второй половиной 7% участников опроса. В интернете намерены знакомиться 12% респондентов. Причем каждый двадцатый россиян уже нашел в Сети любимого человека.

По данным опроса, три четверти участников исследования уже состоят в отношениях. В компании друзей нашли свое счастье 27%, на работе или учебе — 24%.

Опрос был проведен 11 февраля 2020 года путем телефонного интервью среди 1,6 тысяч респондентов.

По данным Росстата, чаще всего в России в брак вступают девушки 16-17 лет. Примерно в десять раз чаще, чем их сверстники юноши. Зарегистрировали брак в возрасте 25-29 лет 270 тысяч мужчин и чуть меньше женщин, 233 тысячи.

Мужчина в возрасте 40-59 лет на 30% чаще своих ровесниц регистрируют брак.