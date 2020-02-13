Росстат определил, в каком возрасте жители России создают семью

По оценкам экспертов, 128 девушек до 16 лет вышли замуж в 2018 году, за тот же период женилось всего три молодых человека того же возраста. Аналитики уточнили, что девушки 16-17 лет вступают в брак примерно в десять раз чаще, чем их юноши-ровесники.

Статистика становится одинаковой к 25 годам. Всего 270 261 мужчин зарегистрировали брак в возрасте от 25 до 29 лет, а 233 274 их женщин-сверстниц создали семью.

Специалисты выяснили, что после 40 лет женщины редко регистрируют отношения официально, в отличие от мужчин. В возрасте 40-59 лет мужчины женятся на 30% чаще, чем женщины той же возрастной категории.

В брак вступают 23 313 мужчин и 13 779 женщин после 60 лет.

Ранее владелец брачного агентства в Санкт-Петербурге Анатолий Алтухов раскрыл, чем отличаются услуги профессиональной свахи от работы приложений знакомств. Он заметил, что люди, познакомившиеся в программах, встречаются недолго.