Половина опрошенных россиян сочла себя финансово грамотными

Судя по результатам опроса, проведенного «СберСтрахование жизни» и СберНПФ, каждый второй россиянин (51%) считает себя финансово грамотным. Уверенность в себе чаще всего показывают мужчины 30-40 лет с высшим финансовым или экономическим образованием. В ЦБ сообщали, что в 2020 году эрудированность населения в этом вопросе составляла 39%.

Как предположила газета «Известия», реальное положение дел не совпадает с самоощущениями россиян. Финансовая грамотность поможет получать пассивный доход от инвестирования и игры на бирже, считают 65% участников опроса. 58% респондентов заявили, что умеют планировать свой бюджет, 42% — уверены, что их знания помогут избежать мошенничества.

Назвали себя носителями абсолютных знаний в области финансов 11% респондентов. Причем мужчины заявляют о своей грамотности в два раза чаще, чем женщины.

Треть опрошенных пожаловалась на нехватку знаний, 41% сообщил, что не обладают достаточным количеством знаний.

Самое большое число людей, считающих себя достаточно подкованными, живут в Москве, Астрахани, Ижевске, Набережных Челнах, Кирове и Санкт-Петербурге. Опрос проводился в августе 2021 года методом телефонного интервью среди 13 тысяч респондентов из 37 годов России с населением больше 500 тысяч человек.

В результате исследования, проведенного международной образовательной компании «ЯКласс», выяснилось, что 23% учителей хотели бы, чтобы в школьной программе появилась психология. Предложили ввести финансовую грамотность 18% опрошенных, высказались за преподавание инновационных технологий 17% участников опроса.