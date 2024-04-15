Общество 15 апреля 2024, 14:28 Сильный ветер поднялся в Москве. Из-за непогоды стали падать деревья Власти Москвы предупредили о сильном ветре, который валит деревья РИА «Новости»

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Сильный ветер сохранится в Москве до конца дня. Соответствующее предупреждение появилось в пресс-службе городского хозяйства столицы.

В городе уже зафиксировали случаи падения деревьев. Горожан призвали отказаться от пребывания на улице в непогоду.

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«Если это невозможно, быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — добавили в пресс-службе.

На текущей неделе в Москве выпадет месячная норма осадков. Также возможен снегопад, рассказал старший специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дожди в столице будут идти всю неделю, сообщили «Известия». При этом наиболее благоприятная погода ожидается в пятницу.