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    17 июля 2021, 09:37

    Половина консервов из сайры в РФ оказались подделками

    Анастасия Калинина

    В России половина консервов из сайры оказались подделками. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Россельхознадзор.

    Половина консервов из сайры в РФ оказались подделками

    «3,5 тысячи тонн консервов были изготовлены из 1,9 тысячи тонн сырья сайры, что фактически невозможно без фальсификации. А в 878 тоннах консервов сайра как сырье не использовалась в принципе», — сообщили в ведомстве.

    Эксперты изучили документы на производство рыбных консервов, они подтвердили заявление компании «Доброфлот» о массовой подделке сайры на российском рынке. Как оказалось, в более чем половине консервов этой рыбы не было вообще. В некоторых случаях ее заменяли более дешевыми видами или ее количество было занижено в процентном соотношении.

    В ведомстве отметили, что около 3,7 тысячи тонн консервированной сайры из рассматриваемого объема были изготовлены с соблюдением технологических норм. Всего в случайную выборку попали 26 рыбопереработчиков из 16 российских регионов.

    В начале июля стало известно, что рыбные консервы и пресервы могут подорожать на 5–15%. Причина заключается в увеличении стоимости логистики с упаковкой, а также в росте цен на сырье.