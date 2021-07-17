Половина консервов из сайры в РФ оказались подделками

В России половина консервов из сайры оказались подделками. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Россельхознадзор.

«3,5 тысячи тонн консервов были изготовлены из 1,9 тысячи тонн сырья сайры, что фактически невозможно без фальсификации. А в 878 тоннах консервов сайра как сырье не использовалась в принципе», — сообщили в ведомстве.

Эксперты изучили документы на производство рыбных консервов, они подтвердили заявление компании «Доброфлот» о массовой подделке сайры на российском рынке. Как оказалось, в более чем половине консервов этой рыбы не было вообще. В некоторых случаях ее заменяли более дешевыми видами или ее количество было занижено в процентном соотношении.

В ведомстве отметили, что около 3,7 тысячи тонн консервированной сайры из рассматриваемого объема были изготовлены с соблюдением технологических норм. Всего в случайную выборку попали 26 рыбопереработчиков из 16 российских регионов.

В начале июля стало известно, что рыбные консервы и пресервы могут подорожать на 5–15%. Причина заключается в увеличении стоимости логистики с упаковкой, а также в росте цен на сырье.