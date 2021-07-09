Поставщики предупредили о подорожании рыбных консервов

Рыбные консервы и пресервы могут подорожать на 5-15%. Причина заключается в увеличении стоимости логистики с упаковкой, а также рост цен на сырье. Поставщики уже разослали уведомления по торговым сетям.

Производители рыбной продукции предупредили об увеличении цен на консервы и пресервы на 5-10%. При этом источник «Коммерсанта» в крупной торговой сети назвал цифру в 15% в зависимости от наименования товара.

«Объясняют это ростом стоимости как основного сырья, так и ингредиентов, упаковки, фрахта», — отметил собеседник издания.

По словам замдиректора УК «Норебо» Сергея Сенникова, растет и стоимость доставки рыбы до пунктов переработки. Помимо этого повышаются расходы на промысел и обслуживание судов. Все это ведет к увеличения себестоимости.

При этом в Росрыболовстве заверят, что нет никаких предпосылок для подорожания рыбной продукции. В ведомстве отметили, что объемы добычи тихоокеанской сельди уже вырос. Также на Дальнем Востоке начинается активная лососевая путина. К 7 июля было выловлено более 41 тысячи тонн рыбы, что превышает показатели 2019 года в пять раз.