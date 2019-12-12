При экс-мэре Москвы Юрии Лужкове бизнес в России и начал развиваться. До него в стране предпринимателей не было как таковых. Об этом рассказал «360» бизнесмен Сергей Полонский.

«При Лужкове все начиналось. Не было гипермаркетов, поэтому была возможность работать у малого и среднего бизнеса — торговля в киосках и на рынках. Это та почва, из которой вырастают предприниматели высокого уровня. Тогда все было проще, был легкий вход в бизнес», — отметил Полонский.

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Собеседник добавил, что в Москве до Лужкова не было высоких зданий — одни хрущевки. Лужков получил разваленный стройкомплекс, и перед ним стояла нетривиальная задача — фактически заново отстроить город.

«Появилась совершенно новая Москва с высотными зданиями — бизнесмены вышли из подвалов, где раньше были их офисы», — подчеркнул Полонский.

По словам предпринимателя, бизнес невозможно представить без девелопмента. Если бы не было Сити, который заложил Лужков, в Москве была бы совершенно другая бизнес-среда. Бывший мэр Москвы запустил все процессы по развитию предпринимательства.

Юрий Лужков стал мэром Москвы в 1992 году и управлял городом 18 лет. 10 декабря бывший столичный градоначальник умер в одной из клиник Мюнхена, куда прилетел для плановой операции на сердце. В четверг, 12 декабря, Москва прощается с Лужковым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание экс-мэра Москвы в храме Христа Спасителя. Похоронят Лужкова на Новодевичьем кладбище. «360» ведет видеотрансляцию траурной церемонии прощания.