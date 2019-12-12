Похороны Юрия Лужкова: трансляция прощания с бывшим мэром Москвы

12 декабря состоится прощание с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. «360» ведет прямую видеотрансляцию траурных мероприятий.

В связи с церемонией прощания с Лужковым в Москве в четверг, 12 декабря, ограничили движение транспорта в центре. Сейчас нельзя проехать по Соймоновскому проезду и по улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка. Ограничен поворот с улицы Знаменка на улицу Волхонка.

Движение в Москве ограничили из-за прощания с Лужковым Подробнее

Юрий Лужков умер 10 декабря в Мюнхене, куда он прилетел накануне для плановой операции на сердце. Немецкий врач Карл-Вальтер Яух рассказал, что политик часто приезжал в Германию на лечение. В этот раз оказалось, что у его пациента закрыты все важнейшие сосуды. Их удалось раскрыть, но началось кровотечение и сердце остановилось.

Лужков занимал пост градоначальника Москвы 18 лет — с 1992 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание бывшего мэра столицы в храме Христа Спасителя. Похоронят Лужкова на Новодевичьем кладбище.