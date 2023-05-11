Общество 11 мая 2023, 08:23 Полномочия по регистрации домашних животных предложили передать регионам России Депутат Бурматов предложил отдать регионам полномочия по регистрации домашних животных Pixabay

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Полномочия по введению регистрации домашних животных необходимо передать регионам России. С таким предложением выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по природным ресурсам, охране окружающей среды и экологии Владимир Бурматов, его слова привел ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что намерен предложить инициативу на ближайшем заседании экспертного совета комитета в четверг.

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«С таким предложением выйду на заседание. Сейчас много обсуждается вопрос о передаче регионам полномочий по животным. Как мне кажется, субъекты должны получить право их регистрации», — сказал он.

Бурматов отметил, что ранее он уже направлял в кабмин проект о добровольной регистрации домашних животных, но в правительстве его не поддержали.

«Теперь мы пришли к выводу, что если на уровне правительства нас коллеги не поддержали, то стоит направить эту тему на уровень регионов», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что закон о регистрации домашних животных с 1 сентября вступит в силу в Московской области.