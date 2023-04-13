Подмосковье 13 апреля 2023, 09:53 Порядок регистрации домашних животных разработали в Подмосковье Unsplash

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Закон о регистрации домашних животных вступит в силу в Подмосковье 1 сентября. Порядок идентификации питомцев озвучили на заседании комитета по аграрной политике и потребительскому рынку в Мособлдуме.

«На сегодняшний день этот порядок разработан, он размещен на сайте министерства, все желающие могут с ним ознакомиться. Обязательной станет идентификация собак, а кошки будут регистрироваться добровольно», — рассказала представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Елена Соловьева.

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Регистрацию питомцев можно будет сделать бесплатно, но потребуется наличие чипа. Его хозяева могут установить в ветеринарных клиниках.

Депутат Мособлдумы Сергей Керселян отметил, что важной остается и тема безнадзорных животных. В Подмосковье работает программа ОСВВ («Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат»), которая уже дает положительные результаты. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский рассказал, что за 2022 год было зафиксировано 6,5 тысячи укусов бродячими собаками. Это на 25% меньше по сравнению с 2021-м.

За прошлый год в Подмосковье отловили более 13 тысяч бездомных собак. Большую часть из них — около 12 тысяч особей — вернули в привычную среду обитания после лечения и стерилизации. Работа в этом направлении будет продолжена. Недавно в регионе заработала горячая линия по вопросам безнадзорных животных, усилен контроль качества стерилизации. Камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион» тоже помогают в решении проблемы.

На заседании отметили, что на портале «Добродел» продолжается голосование по выбору мест для установки выгульных площадок для собак. Уже собрано около шести тысяч голосов от жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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