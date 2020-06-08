Москвичам заменили режим самоизоляции на режим самосохранения
«Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных служб», — написал в своем блоге столичный градоначальник.
Власти Москвы решили отменить режим самоизоляции и передвижение по городу по пропускам уже с 9 июня. Ослабление ограничений из-за пандемии коронавируса в Москве будет проходить в несколько этапов.
На этой неделе начнут работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники агентства по трудоустройству и каршеринг. Начнут работать общественные организации, киностудии и научные институты. Возобновить репетиции смогут театры и концертные организации.
Со следующей недели откроются стоматологические клиники, летние веранды кафе, библиотеки, музеи и выставочные залы. Можно будет посещать спортивные мероприятия при условии, что трибуны не будут заполняться более чем на 10%.
23 июня к жизни вернутся объекты общественной инфраструктуры и спортивная индустрия.
Москва жила в режиме строгих ограничений с конца марта. Городские власти одними из первых в России приняли жесткие меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.