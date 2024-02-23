Общество 23 февраля 2024, 15:18 Полная импровизация. Бар в Пыть-Яхе оправдался за БДСМ-вечеринку Жители ХМАО потребовали закрыть бар «Лед» в Пыть-Яхе после вечеринки с БДСМ Freepik

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Скандальная вечеринка, которую окрестили «голой», прошла в баре Ханты-Мансийского автономного округа. Стрип-артистка из Уфы уложила одну из посетительниц на стол и проделывала с ней различные откровенные вещи. Супруга владельца заведения «Лед» в Пыть-Яхе Татьяна рассказала изданию SM.News Тюмень, что все происходило на добровольной основе.

Все непотребные действия — полная импровизация артистки, заявила Татьяна. Но сотрудничать с женщиной бар больше не собирается.

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«Девушка, которая лежала на столе на видео, находилась в баре со своим молодым человеком, к нам она не имеет претензий, а все происходящее случилось на добровольной основе. К слову, никто из присутствующих в полицию не обращался», — сообщила собеседница.

После произошедшего мнения среди россиян насчет того, уместны ли подобные развлечения, разделились. Одни недовольны и требуют закрыть заведение, другие считают, что взрослые люди имеют право веселиться таким образом.

Ранее громкий скандал разразился после «голой» вечеринки, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева в Москве. На «праздник» пришли много звездных гостей, в том числе Филипп Киркоров, которому после пришлось «зализывать раны».