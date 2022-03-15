«Полки магазинов наполнятся». Заявление США о сокрушении российской экономики назвали глупым

Сокрушение экономики — это ситуация, когда люди не могут позволить себе купить какие-либо товары и продукты, поэтому начинают голодать. Следовательно, заявление официального представителя администрации США Джен Псаки о том, что российская экономика рухнула под влиянием санкций — просто глупость. Сокрушения нет и не предвидится.

Об этом «360» заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.

Он подчеркнул, что сейчас действительно существуют проблемы с наполнением полок в магазинах, но причина этого заключается в ажиотажном спросе.

«В том, что касается продовольствия на перспективу никаких проблем нет. Россия самодостаточна по хлебу, мясу, яйцам, курятине, свинине и так далее», — заявил Зубец.

Эксперт добавил, что с непродовольственными товарами, дефицит которых сейчас наблюдают россияне, вопрос решает правительство, налаживая экстренные поставки из Индии, Китая и Вьетнама.

«Через какое-то время мы должны увидеть, как эти полки снова наполнятся. То есть говорить о том, что экономика России разрушена — это довольно глупо», — подытожил эксперт.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что введенные США и странами Евросоюза санкции полностью подорвали экономику России.

Сегодня руководство ЕС ввело в действие четвертый санкционный пакет. Под ограничения попали предприятия военно-промышленного комплекса и ряд государственных компаний. Также ЕС запретил ввоз металлургической продукции из России, импорт дорогих автомобилей и предметов роскоши стоимостью более 300 евро.