Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России. Вот кто попал под ограничения

Власти Евросоюза выпустили четвертый санкционный пакет против России. Принятый документ разделили на три части: ограничения против компаний, запрет на экспортные товары, а также личные санкции против предпринимателей, политиков и журналистов.

Санкции Евросоюза ввели полный запрет на транзакции с целым рядом государственных предприятий и организаций военно-промышленного комплекса России. В список вошли:

«Оборонпром»;

Объединенная авиастроительная корпорация;

«Уралвагонзавод»;

«Роснефть»;

«Транснефть»;

«Газпром нефть»;

«Алмаз-Антей»;

«Камаз»;

«Ростех»;

«Севмаш»;

«Совкомфлот»;

Объединенная судостроительная корпорация.

Также Евросоюз запретил ввозить продукцию металлургических предприятий. Освободившиеся квоты распределят между другими странами. Запрещено вкладывать средства в российский топливно-энергетический сектор. Исключение сделали для атомных электростанций от отдельных энергетических продуктов, которые экспортируются в Евросоюз. Точной информации нет, но речь может идти о поставках российских энергоносителей.

В Россию из Евросоюза запретили ввозить дорогие машины стоимостью более 50 тысяч евро, ювелирные изделия, фуникулеры, горнолыжные подъемники, мотоциклы и запчасти стоимостью более пяти тысяч евро, а также предметы роскоши, чья стоимость превышает 300 евро за единицу. В последнем пункте под запрет попали парфюмерия, бытовая техника, алкоголь и другие товары.

Рейтинговые агентства Евросоюза больше не смогут предоставлять услуги российским клиентам, а также составлять списки компаний и регионов.

Россию лишили статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Этот пункт предусматривает отмену льгот и облегченный таможенный режим в ряде сфер международной торговли.

Под персональные санкции попали несколько десятков человек, в том числе: