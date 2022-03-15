Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России. Вот кто попал под ограничения
Евросоюз огласил четвертый пакет санкций против России
Власти Евросоюза выпустили четвертый санкционный пакет против России. Принятый документ разделили на три части: ограничения против компаний, запрет на экспортные товары, а также личные санкции против предпринимателей, политиков и журналистов.
Санкции Евросоюза ввели полный запрет на транзакции с целым рядом государственных предприятий и организаций военно-промышленного комплекса России. В список вошли:
- «Оборонпром»;
- Объединенная авиастроительная корпорация;
- «Уралвагонзавод»;
- «Роснефть»;
- «Транснефть»;
- «Газпром нефть»;
- «Алмаз-Антей»;
- «Камаз»;
- «Ростех»;
- «Севмаш»;
- «Совкомфлот»;
- Объединенная судостроительная корпорация.
Также Евросоюз запретил ввозить продукцию металлургических предприятий. Освободившиеся квоты распределят между другими странами. Запрещено вкладывать средства в российский топливно-энергетический сектор. Исключение сделали для атомных электростанций от отдельных энергетических продуктов, которые экспортируются в Евросоюз. Точной информации нет, но речь может идти о поставках российских энергоносителей.
В Россию из Евросоюза запретили ввозить дорогие машины стоимостью более 50 тысяч евро, ювелирные изделия, фуникулеры, горнолыжные подъемники, мотоциклы и запчасти стоимостью более пяти тысяч евро, а также предметы роскоши, чья стоимость превышает 300 евро за единицу. В последнем пункте под запрет попали парфюмерия, бытовая техника, алкоголь и другие товары.
Рейтинговые агентства Евросоюза больше не смогут предоставлять услуги российским клиентам, а также составлять списки компаний и регионов.
Россию лишили статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Этот пункт предусматривает отмену льгот и облегченный таможенный режим в ряде сфер международной торговли.
Под персональные санкции попали несколько десятков человек, в том числе:
- бизнесмен Роман Абрамович;
- генеральный директор Первого канала Константин Эрнст;
- генеральный директор «Яндекса» Тигран Худавердян;
- глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;
- глава Рособоронэкспорта Александр Михеев;
- журналист Артем Шейнин.