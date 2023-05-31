Общество 31 мая 2023, 03:14 Полиция задержала депутата думы Хасанского округа Приморья РИА «Новости»: полиция задержала депутата думы Хасанского округа Приморья Дениса Бондаря РИА «Новости»

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Правоохранительные органы задержали депутата думы Хасанского муниципального округа Приморья Дениса Бондаря. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

«В настоящее время депутат (думы Хасанского муниципального округа Приморского края — прим. ред.) Денис Бондарь задержан», — заявил собеседник агентства.

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Источник отметил, что по статье, за которую задержали госслужащего, можно получить тюремный срок и она также дает основания для подозрения лица в совершении преступления.

Ранее главу городского округа Большой Камень Приморского края Рустама Абушаева объявили в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве и ведении незаконного бизнеса. Однако госслужащий выложил видеообращение, где заявил об уходе добровольцем на специальную военную операцию. Тогда он отмечал, что решение об отправке в зону СВО принял давно, однако решающим толчком для этого стало участие в мероприятиях для семей мобилизованных.