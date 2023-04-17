17 апреля 2023, 06:37
Объявленный в федеральный розыск приморский чиновник записал обращение из зоны СВО
Глава Большого Камня Абушаев, объявленный розыск, опубликовал видео из зоны спецоперации
Главу городского округа Большой Камень Приморского края, бывшего начальника администрации Надеждинского муниципального района Рустяма Абушаева объявили в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Он опубликовал видеообращение и заявил, что ушел добровольцем на спецоперацию, сообщило РИА «Новости».
Приморский Следком объявил о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района в марте. Его заподозрили в мошенничестве с земельными участками и незаконном ведении бизнеса через доверенных лиц. В прокуратуре агентству подтвердили, что подозреваемым стал Рустям Абушаев, который возглавлял администрацию с 2019 по 2021 год, а затем перешел на службу в Большой Камень. Его объявили в федеральный розыск.
Реклама
«Нахожусь в зоне проведения специальной военной операции. Решение приехать сюда я принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных», — заявил Рустям Абушаев в своем Telegram-канале.
Он опубликовал видеообращение в камуфляжной форме с винтовкой в руках на фоне разрушенного здания 17 апреля. Мужчина предупредил, что в районе, куда его направили, нет связи. В пресс-службе администрации Большого Камня сообщили, что он не оставил должность главы городского округа, а ушел в отпуск до 18 апреля.
Ранее из зоны проведения спецоперации вернулся депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. Он получил контузию и решил продолжить реабилитацию по месту жительства.
Уголовное дело
Приморье
Мошенничество
Чиновники
Реклама
Реклама