Криминал 17 апреля 2023, 06:37 Объявленный в федеральный розыск приморский чиновник записал обращение из зоны СВО Глава Большого Камня Абушаев, объявленный розыск, опубликовал видео из зоны спецоперации РИА «Новости»

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Главу городского округа Большой Камень Приморского края, бывшего начальника администрации Надеждинского муниципального района Рустяма Абушаева объявили в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Он опубликовал видеообращение и заявил, что ушел добровольцем на спецоперацию, сообщило РИА «Новости».

Приморский Следком объявил о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района в марте. Его заподозрили в мошенничестве с земельными участками и незаконном ведении бизнеса через доверенных лиц. В прокуратуре агентству подтвердили, что подозреваемым стал Рустям Абушаев, который возглавлял администрацию с 2019 по 2021 год, а затем перешел на службу в Большой Камень. Его объявили в федеральный розыск.

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«Нахожусь в зоне проведения специальной военной операции. Решение приехать сюда я принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных», — заявил Рустям Абушаев в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видеообращение в камуфляжной форме с винтовкой в руках на фоне разрушенного здания 17 апреля. Мужчина предупредил, что в районе, куда его направили, нет связи. В пресс-службе администрации Большого Камня сообщили, что он не оставил должность главы городского округа, а ушел в отпуск до 18 апреля.

Ранее из зоны проведения спецоперации вернулся депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. Он получил контузию и решил продолжить реабилитацию по месту жительства.