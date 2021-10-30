Полиция задержала блогершу за эротическое фото перед Исаакиевским собором

Полицейские Северной столицы задержали блогершу за фотографии с голым задом перед Исаакиевским собором. Она выложила их в Сеть еще летом, однако внимание на снимки пользователи обратили только сейчас на фоне громкого дела блогера Руслана Бобиева об оскорблении чувств верующих.

Как сообщило издание «Подъем», девушка сразу удалила фото, когда в комментариях ее начали критиковать, однако правоохранители уже обо всем узнали.

«Сотрудники полиции установили и задержали предполагаемую участницу непристойной видеосъемки у Исаакиевского собора. Ею оказалась 31–летняя местная жительница. В настоящее время она передана в следственные органы», — рассказал руководитель пресс-службы МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Накануне блогера Бобиева и его приятельницу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии за провокационную фотосессию с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного. Бобиев полностью признал свою вину и не будет обжаловать приговор. После того, как он отсидит положенный срок, его выдворят на родину в Таджикистан.