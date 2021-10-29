Осужденный за скандальное фото у храма блогер не будет обжаловать приговор

Блогер из Таджикистана Руслан Бобиев, которого приговорили к 10 месяцам колонии за скандальное фото у храма на Красной площади в Москве, не будет обжаловать приговор. Об этом РИА «Новости» рассказала его адвокат Надежда Федосеева.

«Приговор он воспринял нормально, хотя, наверное, расстроился, все-таки колония общего режима. Он мне сказал, что приговор обжаловать не будем, он считает себя виновным, примет это наказание, понял свою ошибку и просит прощения», — приводит агентство слова юриста.

Осужденная по этому же делу Анастасия Чистова с приговором не согласилась и будет его обжаловать. Об этом сообщила ее адвокат Юлия Помелова.

Ранее Бобиева и Чистову приговорили к 10 месяцам колонии общего режима за фото на фоне храма Василия Блаженного с имитацией орального секса. Девушка на снимке одета в полицейскую форму. Оба фигуранта дела заявили о раскаянии. После того как Бобиев отсидит свой срок, его выдворят из России.