Полиция задержала организатора «языковых патрулей» в Казахстане

Организатора националистических акций Til Maydani («Волна языка») и «языковых патрулей» Куата Ахметова задержала в Алматы казахская полиция. Видеозапись задержания была размещена в Telegram-канале издания Readovka.

На кадрах видно, как силовики предъявляют националисту служебные удостоверения, после этого мужчину усаживают в машину. В это время сам Ахметов начинает кричать по-русски и просить свою девушку не следовать за ним.

Сейчас, по данным портала, мужчина находится в отделении полиции. Против него возбудили уголовное дело о разжигании межнациональной розни. Его сторонники начали стягиваться к зданию с требованиями объяснить причину задержания Ахметова. Информации о столкновениях и провокациях пока не поступало.

Поводом для реакции силовиков стали размещенные в Сети ролики, на которых казахские националисты проводят «языковые патрули» в магазинах и государственных учреждениях. Участники «языковых патрулей» проверяют, на каком языке говорят сотрудники магазинов и ресторанов в Казахстане. На одном из роликов они заставили русскоязычную женщину извиняться.

Организатор «языковых рейдов» в Казахстане заявил об обиде на русских. Якобы они пренебрежительно относятся к своим же соотечественникам: таджикам, казахам и так далее. Патрули, по его словам, созданы для поддержки тех, кто не владеет русским. Политологи же уверены, что защищать казахский язык путем нападения на русский странно. В этом усмотрели политический тренд.