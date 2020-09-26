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    26 сентября 2020, 15:20

    Полиция возбудила уголовное дело о сбыте наркотиков рэперу Эллею

    Анастасия Калинина

    После того как в организме Эльмина Гулиева (Эллея) нашли каннабиноиды, полиция решила возбудить уголовное дело о сбыте певцу наркотиков. Несколько дней назад рэпер устроил аварию в центре Москвы.

    «По факту сбыта каннабиноидов Гулиеву возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ („Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств“) в отношении неустановленного лица», — передает ТАСС слова представителей правоохранительных органов.

    Каннабиноиды в моче рэпера обнаружили в ходе медицинского освидетельствования. По данным агентства, наркотики были в концентрации 165 нанограммов на миллилитр.

    Авария с участием Infiniti Гулиева произошла 21 сентября на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. В результате серьезно пострадали несколько пешеходов. Через несколько дней суд арестовал рэпера Эллея на два месяца — до 21 ноября. На суде рэпер со слезами признал свою вину и попросил у всех прощения. Он также отметил, что если не попадет в СИЗО, то сможет дальше работать и помогать пострадавшим.

    Ранее стало известно, что Гулиева только в 2020 году 49 раз штрафовали за нарушение ПДД.

    Новости SMI.FM