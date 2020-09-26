Полиция возбудила уголовное дело о сбыте наркотиков рэперу Эллею
«По факту сбыта каннабиноидов Гулиеву возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ („Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств“) в отношении неустановленного лица», — передает ТАСС слова представителей правоохранительных органов.
Каннабиноиды в моче рэпера обнаружили в ходе медицинского освидетельствования. По данным агентства, наркотики были в концентрации 165 нанограммов на миллилитр.
Авария с участием Infiniti Гулиева произошла 21 сентября на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. В результате серьезно пострадали несколько пешеходов. Через несколько дней суд арестовал рэпера Эллея на два месяца — до 21 ноября. На суде рэпер со слезами признал свою вину и попросил у всех прощения. Он также отметил, что если не попадет в СИЗО, то сможет дальше работать и помогать пострадавшим.
Ранее стало известно, что Гулиева только в 2020 году 49 раз штрафовали за нарушение ПДД.