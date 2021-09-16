Свадьба пела и стреляла. Почему люди все чаще палят на свадьбах и что им за это грозит

В минувшие выходные в Иванове играли свадьбу. Праздник прошел масштабно, громко и, как утверждают местные, со стрельбой. Подобные истории периодически появляются в СМИ и вызывают возмущение людей. «360» узнал, откуда пошла эта традиция, как стрельба обычно заканчиваются в отделении полиции и что грозит участникам таких праздников.

Свадьба пела и стреляла

В Иванове на улице Любимова с таким размахом отгуляли свадьбу, что взволнованные очевидцы торжества вызвали полицию. Во время движения свадебного картежа гости праздничного мероприятия открыли стрельбу.

Стреляли якобы из нескольких машин: из легковушки велась пальба из пистолетов, а из внедорожника — из автомата, очередями, сообщил сайт IvanovoNews.

Выехавшие для проверки правоохранители кортеж обнаружили, но никакого оружия, в том числе автоматического, ни у кого из гостей не нашли. Тогда в УМВД по Ивановской области изданию сообщили, что факт стрельбы не подтвердился.

Через некоторое время появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен тот самый свадебный кортеж. На кадрах видно, как из машин стреляют в воздух.

В связи с появлением этого ролика правоохранителями будет организована дополнительная проверка по факту того, что происходило в день указанной свадьбы на улице Любимова, отметили в пресс-службе УМВД по региону.

Такими салютованиями из оружия свадьбы отмечают все чаще. При этом Уголовным Кодексом РФ эти действия расцениваются как хулиганские.

Традиция превратилась в эпатаж

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считается оберегом от сглаза, рассказал старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов изданию «Кавказский узел». Он объяснил, что согласно поверию, громкие выстрелы распугивают злых духов и обеспечивают безопасность пары в будущем.

Однако он также заметил, что часть кавказской молодежи стреляет на свадьбах вовсе не из-за обряда, а для куража. По его словам, многие уже забыли истинный смысл обряда и «стреляют, потому что весело».

«Не все обычаи стоит привозить с собой. Это не тот случай», — отметил Ярлыкапов.

Похожего мнения придерживается и старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Вадим Муханов. Он отметил, что такой обычай является обрядом по распугиванию злых сил, а также вспомнил пару случаев стрельбы на свадьбах, произошедших несколько лет назад.

«Конечно, о традиции уже давно забыли, и стрельба — это чистый эпатаж», — отметил Муханов.

Наказание за «веселье»

За последние несколько лет в СМИ нередко появляются сообщения о стрельбе на свадьбах в российских городах. И за такими новостями следуют сообщения о полицейских проверках.

В августе 2021 года шумная свадьба в Петергофе перенеслась в участок полиции, после того как один из гостей открыл стрельбу. Палить начал 23-летний парень. В полиции он признал, что сделал три выстрела из пистолета, который ему передала подруга невесты. Зачем — не знает, отметила «Фонтанка».

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Другому мужчине также грозит реальное наказание за стрельбу на свадьбе в Петербурге. Как сообщило РБК со ссылкой на пресс-служба регионального главка МВД, 34-летний мужчина по имени Шаиг в апреле 2021 года выстрелил в воздух из автомобиля, который двигался в составе свадебного кортежа из десяти машин. В полиции мужчина не отрицал факт стрельбы, оружие у него изъяли.

Производство ведется по части второй статьи 213 УК (хулиганство с применением оружия), обвинение по которой грозит штрафом до миллиона рублей или лишением свободы на срок до семи лет, говорилось в материале.

Нагатинский районный суд Москвы 26 ноября 2018 года приговорил бывшего старшего помощника прокурора Шалинского района Чечни Магомеда Гучигова к полутора годам условного лишения свободы. Мужчина, находясь в свадебном кортеже, устроил стрельбу в центре Москвы 11 сентября 2016 года.

Во время стрельбы в автомобиле Bentley с Гучиговым были беременная супруга и двухлетний ребенок, рассказали свидетели.