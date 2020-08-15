Полиция установила личности родителей ребенка, которым размахивали на видео

Установлена личность мужчины, который держал трехмесячную дочь за ногу вниз головой. Видео с издевательством над ребенком опубликовали в соцсетях.

Родителями младенца оказались 35-летний москвич и 27-летняя жительница Белгорода, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МВД по Краснодарскому краю. Сейчас следователи разыскивают пару.

Ранее пользователи соцсетей возмутились действиями мужчины, который размахивает ребенком, держа его за ногу, и при этом насвистывает веселую мелодию. Видео сняли в сочинском экопарке «Ажек». В Instagram-аккаунте, где были опубликованы эти кадры, также выложено свидетельство о рождении ребенка. Согласно данным документа, ребенка зовут Шутка, она родилась 24 июня, то есть ребенку еще нет и трех месяцев.Там же есть другие видеозаписи, на которых отец пренебрежительно относится к ребенку. На аккаунт подписано более двух тысяч человек.

Пользователи не смогли пройти мимо такой семьи и попросили опеку обратить на них пристальное внимание. Теперь семью проверяют сотрудники Следственного комитета.