Общество 01 декабря 2023, 01:26 Полиция Тбилиси поймала националиста Демушкина в аэропорту Экс-организатора «Русских маршей» Демушкина задержали в аэропорту в Грузии РИА «Новости»

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Бывшего организатора «Русских маршей» националиста Дмитрия Демушкина задержали в аэропорту Тбилиси. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Правительство Грузии не желает моего нахождения на территории страны. Депортируют в Россию. Документы не отдают», — написал он.

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Он отметил, что отправился в Грузию в рабочих целях, однако как только вышел из самолета — полицейские задержали его. На руках у Демушкина были билеты и бронь отелей. Правоохранители не стали объяснять причину задержания на русском языке.

«Грузины проверили у меня билет обратно (на воскресенье), бронь в отеле, наличие денег, узнали подробно о цели моего визита. Изъяв документы, велели ждать», — рассказал он.

В апреле 2017 года мужчину обвинили в экстремизме и присудили два с половиной года колонии общего режима. В декабре 2019 года Росфинмониторинг исключил Демушкина из перечня экстремистов и террористов после его обращения в ведомство.

Ранее, 8 ноября, стало известно об обыске в квартире Демушкина. Деятель объяснил, что его опросили и изъяли телефон.