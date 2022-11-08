Силовики провели обыск в квартире националиста Демушкина | 360°

Общество 08 ноября 2022, 09:39 Силовики провели обыск в квартире националиста Демушкина Националист Дмитрий Демушкин сообщил об утреннем обыске в квартире РИА "Новости"

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Правоохранительные органы утром в понедельник провели обыск в квартире националиста Дмитрия Демушкина. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«В дверь ломятся сотрудники полиции. Шесть утра, причина неизвестна», — написал он.

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Адвокат Демушкина Олег Колесников сообщил РБК, что его клиента пока не задержали.

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«Допросили, изъяли телефон. Обыск прошел в 6:30. Не задержали пока, дело времени», — заявил он.

По словам Колесникова, процессуальные меры в отношении Демушкина связаны с его журналистской деятельностью.

В апреле 2017 года Демушкин получил срок 2,5 года за опубликованную в социальной сети картинку, разжигающую вражду и ненависть к определенной группе лиц. Уже в феврале 2019 года он досрочно вышел на свободу в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ.

В мае 2019 года появилась информация, что Демушкин стал заместителем главы сельского поселения Барвихинское по делам спорта и молодежи, после чего глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов обратился с заявлением в прокуратуру.