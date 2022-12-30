Общество 30 декабря 2022, 12:27 Полиция проверит журналиста Парфенова из-за сокрытия гражданства Израиля РИА «Новости»: Парфенова проверят из-за умалчивания о гражданстве Израиля РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов России начали проверку журналиста Леонида Парфенова. Об этом сообщило РИА «Новости» со слов источника в профильных ведомствах.

«Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля», — сказал собеседник издания.

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По данным источника, журналист стал гражданином другой страны еще в 2017 году. После этого он не сообщил о новом паспорте сотрудникам профильных ведомств.

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Также собеседник РИА «Новости» отметил, что по ситуации на 30 декабря Парфенов находится за пределами России — в Грузии.

Попавший под проверку со стороны полиции журналист в 2000-х работал на НТВ. После смены руководства он покинул телеканал и ушел в «свободное плавание». С усилением видеохостинга YouTube Парфенов создал свой канал на этой площадке, на котором рассказывал о различных вехах в истории. В 2020 году он возродил проект с телеканала НТВ — «Намедни».