30 декабря 2022, 12:27
Полиция проверит журналиста Парфенова из-за сокрытия гражданства Израиля
РИА «Новости»: Парфенова проверят из-за умалчивания о гражданстве Израиля
Сотрудники правоохранительных органов России начали проверку журналиста Леонида Парфенова. Об этом сообщило РИА «Новости» со слов источника в профильных ведомствах.
«Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля», — сказал собеседник издания.
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По данным источника, журналист стал гражданином другой страны еще в 2017 году. После этого он не сообщил о новом паспорте сотрудникам профильных ведомств.
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Также собеседник РИА «Новости» отметил, что по ситуации на 30 декабря Парфенов находится за пределами России — в Грузии.
Попавший под проверку со стороны полиции журналист в 2000-х работал на НТВ. После смены руководства он покинул телеканал и ушел в «свободное плавание». С усилением видеохостинга YouTube Парфенов создал свой канал на этой площадке, на котором рассказывал о различных вехах в истории. В 2020 году он возродил проект с телеканала НТВ — «Намедни».
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