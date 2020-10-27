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    27 октября 2020, 16:58

    Парфенов возродил программу «Намедни» на YouTube

    Полина Петрова

    Журналист Леонид Парфенов возродил популярную ранее программу «Намедни», перенеся ее на YouTube. Теперь шоу называется «Нмдни».
    Парфенов возродил программу «Намедни» на YouTube

    Старое название ведущий использовать не смог из-за юридических претензий со стороны канала НТВ, где выходила оригинальная передача. Новый сезон посвящен временному периоду с 2011 по 2015 годы. В каждом выпуске будет рассказываться о значимых событиях и явлениях конкретного года, пишет «Экспресс газета».

    Программа «Намедни» начала выходить на втором канале Центрального телевидения в 1990 году. Главными ее темами были политические новости. Спустя время Парфенов изменил формат и превратил шоу в документальный проект.