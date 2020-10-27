Парфенов возродил программу «Намедни» на YouTube

Журналист Леонид Парфенов возродил популярную ранее программу «Намедни», перенеся ее на YouTube. Теперь шоу называется «Нмдни».

Старое название ведущий использовать не смог из-за юридических претензий со стороны канала НТВ, где выходила оригинальная передача. Новый сезон посвящен временному периоду с 2011 по 2015 годы. В каждом выпуске будет рассказываться о значимых событиях и явлениях конкретного года, пишет «Экспресс газета».

Программа «Намедни» начала выходить на втором канале Центрального телевидения в 1990 году. Главными ее темами были политические новости. Спустя время Парфенов изменил формат и превратил шоу в документальный проект.