Свердловский омбудсмен проверит сообщения о принудительной стерилизации в пансионате

Аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области начал проверку информации о том, что в «Уктусском пансионате» принудительно стерилизуют женщин. Накануне эта информация появилась в Telegram-канале Baza.

«Раньше были жалобы, что медицинская стерилизация была показана. Семья была, они пожаловались. Мы знали, что их убеждают. Это было, но насильственного случая ни одного нам не подтвердилось. Мы начали проверку», — сказала ТАСС омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Проверку также начали и в Министерстве социальной политики региона. Там подчеркнули, что жалобы или обращения от клиентов «Уктусского пансионата» до сих пор не поступали.

17 октября Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором женщина рассказывает о случаях принудительной стерилизации в «Уктусском пансионате» для инвалидов и престарелых людей в Екатеринбурге. Авторы поста пишут, что пострадали больше 10 женщин, а одна умерла — родные думают, что от последствий операции.