Полиция проверит данные о жестоком убийстве собаки в Пермском крае

Пермские полицейские проводят проверку факту гибели собаки. На днях в соцсетях появилась информация о жестокой расправе над животным.

Об этом агентству РИА «Новости» сообщила пресс-служба местного МВД.

«По факту смерти собаки проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — рассказали в ведомстве.

Ранее в социальных сетях появились данные, что директор конного двора в Пермской области задушила удавкой собаку породы хаски. Инцидент произошел в ночь на 1 июля. Поводом для жестокого обращения послужило то, что собака загрызла несколько кур и покусала кролика. По данным источников в соцсетях, останки животного закопаны в лесу.

На днях мужчина застрелил собаку под Челябинском на глазах у хозяйки. Предполагаемый убийца задержан, в отношении него уже составлено два административных протокола.