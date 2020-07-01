Полиция проверит данные о жестоком убийстве собаки в Пермском крае
Пермские полицейские проводят проверку факту гибели собаки. На днях в соцсетях появилась информация о жестокой расправе над животным.
Об этом агентству РИА «Новости» сообщила пресс-служба местного МВД.
«По факту смерти собаки проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — рассказали в ведомстве.
Ранее в социальных сетях появились данные, что директор конного двора в Пермской области задушила удавкой собаку породы хаски. Инцидент произошел в ночь на 1 июля. Поводом для жестокого обращения послужило то, что собака загрызла несколько кур и покусала кролика. По данным источников в соцсетях, останки животного закопаны в лесу.
На днях мужчина застрелил собаку под Челябинском на глазах у хозяйки. Предполагаемый убийца задержан, в отношении него уже составлено два административных протокола.