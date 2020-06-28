Мужчина застрелил собаку под Челябинском на глазах у хозяйки

Ролик с убийством опубликовали в соцсети «ВКонтакте» на местном паблике Челябинска. На кадрах можно увидеть, как две женщины гуляют с собаками в Сосновском районе. Одна из собак, породы хаски, обнаружила мертвую утку, но позже бросила и направилась в сторону песчаного карьера.

Оттуда вышел мужчина с ружьем и крикнул женщинам, что дохлая птица была его, и три раза в упор выстрелил в хаски, который скончался на месте. Женщина начала кричать, а убийца скрылся с места преступления.

«Сотрудниками полиции Сосновского района задержан подозреваемый в убийстве собаки мужчина 1979 года рождения. <…> По факту жестокого обращения с животным проводится дальнейшая проверка с принятием процессуального решения в установленные законом сроки», — рассказали в ведомстве.

Мужчина будет привлечен к административной ответственности по статьям «Нарушение правил хранения, перевозки, ношения оружия» и «Стрельба с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах». Ему может грозить штраф до ста тысяч рублей или заключение на 15 суток. Дело было отправлено в суд.