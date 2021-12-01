Полиция проведет профилактическую работу с участниками треш-стрима в Звенигороде

В Подмосковье правоохранители проведут профилактическую работу с участниками видео со стрима, на котором блогеры приковали мужчину к батарее и бросали в него петарды. Об этом сообщили в полиции Звенигорода.

В полицию ранее поступило обращение от молодого человека, заявившего о размещении роликов в Сети, на которых блогеры якобы издеваются над беззащитным мужчиной, прикованным к батарее, избивают его и бросают в него петарды.

Правоохранители в ходе проверки установили, что съемкой роликов в своей квартире занимается местный житель 1993 года рождения. Сценарии видеосюжетов он придумывал вместе со своими знакомыми либо выполнял желания зрителей за определенные бонусы.

«Со слов участников съемок, они не пострадали, так как все происходило по их добровольному согласию», — сообщили в МВД.

Соседи блогера также сообщали в полицию о противоправных действиях в этой квартире. Но по результатам проверки эта информация не подтвердилась.

«Полицейскими с участниками видеосъемок будет проведена профилактическая работа», — сообщили в полиции.

Ранее «360» узнал подробности о скандальных треш-стримах в Звенигороде. Блогеры оправдывали издевательства над мужчиной тем, что ему нужны были деньги.