Треш-стримеры приковали мужчину к батарее и запускали в него петарды. Они оправдываются тем, что жертве нужны деньги

В Сети бурную реакцию вызвала новость об очередном треш-стримере, в прямом эфире ради просмотров и лайков блогер унижал человека. На других его видео от десятков до сотен тысяч просмотров. Раньше стример уже попадал в поле зрения россиян в связи с похожими издевательствами. При этом в беседах с журналистами треш-стримеров он осуждал и говорил, что сам подобным не занимался.

Накануне неравнодушный пользователь YouTube Евгений пожаловался в полицию на то, что на стриме блогера Кирилла Зырянова, больше известного как VJLink, якобы часами издевались над человеком.

На кадрах мужчину избивали, приковывали к батарее и даже запускали в него петарды. В ответ он ругался на стримера и его друзей и просил вызвать правоохранителей. Евгений рассказал сайту kp.ru, что на стриме были и реальные угрозы, и откровенное издевательство, так что он решил, что «человека надо спасать».

На канале стримера в YouTube запись уже удалена, однако зритель успел записать несколько отрывков происходившего беспредела, чтобы передать их полиции. Кадры уже распространились в Сети.

В ОВД «360» не подтвердили наличие письменного заявления на блогеров, но рассказали, что обеспокоенные зрители жаловались на происходящее. Соседи Зырянова заявили «360», что подали в суд на блогера за постоянный шум и скандалы и намерены добиваться его выселения.

Издевательства за деньги

Блогер Руслан Федоров, больше известный как Жабыч, был гостем последнего стрима Кирилла Зырянова — именно он в кадре бьет человека. Однако в разговоре с «360» Федоров заявил, что все это было не всерьез.

«Никто его не бил, приковывал он себя, можно сказать, сам — за деньги. То есть никакого принуждения не было, все было по обоюдному согласию. <...> Там была потасовка — тоже это все было наиграно, по обоюдному согласию, за донаты. Дал ему чуть-чуть пощечину. То есть никаких избиений, ничего такого не было. Это все актерская игра», — объяснил он.

Федоров также рассказал, что прикованный к батарее мужчина — блогер из Орла Максим Москалев, ведущий не очень популярный канал «Орловский скакун» на YouTube. Москалев часто участвует в трансляциях Зырянова ради денег, ведь, по словам Федорова, он ни дня в своей жизни не работал. На стримах VJLink ему платят часть заработанных на донатах денег за то, что тот выполняет задания.

У него есть брат недееспособный, брата этого сейчас забрали в психушку. Также у них есть бабушка 90-летняя. <…> Он бросил ее одну дома, <...> бабушку забрали в реанимацию. <…> Сейчас ее отпустили, но она недееспособная. Максиму строго-настрого сказали ее не оставлять, но он ее опять бросил ради наживы, ради денег Руслан «Жабыч» Федоров

Треш и стримы Кирилла Зырянова

Руслан Федоров также упомянул другой треш-стрим Кирилла Зырьянова, о котором писали в СМИ. Тогда пользователи Сети просили правоохранителей призвать блогера к ответственности: в прямом эфире он спаивал некоего Эдуарда. В ходе трансляции у гостя якобы случился эпилептический припадок.

Зырянов тогда утверждал, что с его гостем все в порядке. Якобы он даже предлагал Эдуарду пройти лечение от алкоголизма в платной клинике, но тот отказался.

«Есть хейтеры, которые ненавидят VJLink. Они по любому поводу делают вбросы, идут в полицию. Был случай, когда его же друг из Краснознаменска был у него на стриме. У него из-за алкогольного опьянения произошла интоксикация, что-то такое. А в СМИ рассказали, что у него эпилепсия произошла, что Кирилл Зырянов его удерживает насильно», — объяснил ситуацию Руслан Федоров.

VJLink также водил дружбу с двумя другими скандальными стримерами — Андреем Mellstroy Буримом, избившим девушку в прямом эфире, и Стасом Reeflay Решетником, обвиненном в смерти подруги.

Кто такой Кирилл VJLink Зырянов

Кирилл Зырянов — 27-летний блогер из Перми, который сейчас проживает на территории Подмосковья. По данным многочисленных любительских сайтов, собирающих информацию о популярных блогерах, у VJLink было трудное детство. Отец рано ушел из семьи, воспитывали Зырянова мать и бабушка. Младшая сестра якобы стала инвалидом после того, как коляска с ней упала в канаву, врачи диагностировали серьезное повреждение мозга.

Зырянов, по версии его биографов, начал прогуливать школу и злоупотреблять спиртным в том числе из-за нехватки родительского внимания. Затем его увлекли компьютерные игры — известность он получил благодаря трансляциям прохождения Dota.

На телевидении VJLink впервые заметили после драки в 2013 году, в которой друг в прямом эфире выбил ему несколько передних зубов. Телеканал РЕН ТВ снял об этом новостной выпуск, где Зырянов рассказывал, что товарищ просто позавидовал его славе. Хотя именно после скандальной драки количество подписчиков у VJLink стало стремительно увеличиваться. Сейчас за его каналом следит 433 тысячи человек.

Блогер решил не останавливаться и стать еще популярнее — для этого он анонсировал 100-часовой стрим. Но в процессе эфира на него стали совершать DDoS-атаки, так что Зырянов на некоторое время остался без интернета. Реакцией VJLink на действия недоброжелателей стало видео «ДДосерам ответ», набравшее на YouTube более двух миллионов просмотров.

Отношение к треш-стримам

После нескольких громких случаев членовредительства на стримах в Совфеде решили ввести ответственность за подобные треш-трансляции. В проекте за такое правонарушение собирались давать до шести лет колонии.

Журналисты спрашивали мнения различных блогеров об инициативе законодателей, среди них был и Кирилл Зырянов. В разговоре с Первым каналом он утверждал, что самым «трешовым» его поступком была спонтанная поездка в Европу по просьбе подписчиков.

В эфире канала «Москва 24» Зырянов оправдывал треш-стримеров — команду Shkilla Team, ролики которой шокировали россиян в 2020 году. В их трансляциях фигурировал некто Валентин, которого не только спаивали, но и избивали, хоронили заживо, обливали помоями, брызгали ему в глаза перцем и многое другое. Зырянов утверждал, что в роликах блогеров все законно, потому что происходит по обоюдному согласию.

«Естественно, шесть лет — это много. Но если есть унижение чувств людей, которые находятся на стримах, вне их точки зрения, так скажем, если они не хотят, чтобы их унижали, тем более били, тогда надо отвечать, конечно же, по закону», — говорил Зырянов.

В интервью «Би-би-си» Зырянов заявлял, что треш-стримы — низкий жанр, к которому обращаются те блогеры, которые хотят идти по пути наименьшего сопротивления.

«Представители элиты стримеров — с миллионами подписчиков на YouTube и сотнями тысяч на платформе Twitch — никогда не опустятся до мордобоя на камеру за деньги», — приводило издание его слова.