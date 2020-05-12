Полиция Подмосковья поймала 1,8 тысячи нарушителей самоизоляции за выходные

Режим самоизоляции продолжает действовать в Подмосковье. Несмотря на это, сотрудники полиции поймали за выходные 1,8 тысячи нарушителей правил.

«За эти выходные в Московской области выявлено 1,8 тысячи нарушений режима самоизоляции», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Главного управления региональной безопасности.

Нарушения выявляли и с помощью видеокамер системы «Безопасный регион». Оказалось, что чаще всего правила нахождения в общественных местах не соблюдали жители Подольска, Люберец, Красногорска и Балашихи. Еще нарушения были в Солнечногорске, Одинцове, Химках и Ленинском городском округе.

Режим самоизоляции ввели в регионе в конце марта в рамках мер борьбы с коронавирусной инфекцией. Начиная с 12 мая власти начали постепенную отмену ограничительных мер. При этом в Подмосковье объявили масочный режим. Теперь жители обязаны надевать маски во всех общественных местах и транспорте. За несоблюдение правил предусмотрен штраф.

Всего в Московской области зафиксировано 22 700 случаев заболевания COVID-19. Выписались из больниц уже 1582 пациента. Насчитывается 2019 случаев смерти после заражения.