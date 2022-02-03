Полиция Оттавы запросила подкрепление для противостояния протестующим дальнобойщикам

Для противостояния протестующим дальнобойщикам в центре канадской Оттавы местная полиция запросила подкрепление у коллег из федерального центра. Об этом рассказал Global News рассказал шеф полиции Оттавы Питер Слоли.

Он уверен, что протесты водителей являются хорошо спланированным мероприятием, а также заявил, что считает их опасными для общества.

Напомним, канадские водители массово участвуют в акции Freedom Convoy 2022, протестуя против введенных ковид-ограничений. Они договорились между собой приехать в Оттаву и остановиться на центральных улицах города.

Власти страны обязали пройти вакцинацию всем иностранным дальнобойщикам на территории Канады.

Ранее ведущая телеканала CBC Нил Кексал в беседе с министром общественной безопасности Марко Мендичино сделала неожиданное заявление о роли России в канадских протестах. По ее мнению, именно «российские деятели» подпитывают протест дальнобойщиков, провоцируя их на забастовку.

Канадские силовики пока еще не сделали никаких заявлений относительно роли России в протестах.