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    03 февраля 2022, 07:38

    Полиция Оттавы запросила подкрепление для противостояния протестующим дальнобойщикам

    Шеф полиции Оттавы: запросили подкрепление для противостояния дальнобойщикам на протесте

    Максим Зинкин

    Для противостояния протестующим дальнобойщикам в центре канадской Оттавы местная полиция запросила подкрепление у коллег из федерального центра. Об этом рассказал Global News рассказал шеф полиции Оттавы Питер Слоли.

    Полиция Оттавы запросила подкрепление для противостояния протестующим дальнобойщикам

    Он уверен, что протесты водителей являются хорошо спланированным мероприятием, а также заявил, что считает их опасными для общества.

    Напомним, канадские водители массово участвуют в акции Freedom Convoy 2022, протестуя против введенных ковид-ограничений. Они договорились между собой приехать в Оттаву и остановиться на центральных улицах города.

    Власти страны обязали пройти вакцинацию всем иностранным дальнобойщикам на территории Канады.

    Ранее ведущая телеканала CBC Нил Кексал в беседе с министром общественной безопасности Марко Мендичино сделала неожиданное заявление о роли России в канадских протестах. По ее мнению, именно «российские деятели» подпитывают протест дальнобойщиков, провоцируя их на забастовку.

    Канадские силовики пока еще не сделали никаких заявлений относительно роли России в протестах.