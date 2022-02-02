facebook_pixel
    02 февраля 2022, 17:53

    Канадская телеведущая обвинила Россию в организации протеста дальнобойщиков

    Ведущая канала CBC обвинила Россию в организации протеста канадских дальнобойщиков

    Максим Зинкин

    Телеведущая канадского телеканала CBC Нил Кексал в эфире программы Power & Politics сделала неожиданное заявление в беседе с министром общественной безопасности Марко Мендичино. По ее мнению, организатором протестов канадских дальнобойщиков является российская сторона.

    По мнению Кексал, российские деятели поддерживают протест водителей из-за того, что Канада заняла сторону Украины в их конфликте с Россией.

    Она спросила политика, может ли Россия и дальше подпитывать протестные настроения дальнобойщиков, провоцируя их на забастовку.

    «Я полагаюсь на мнение экспертов в сфере общественной безопасности», — смущенно ответил Мендичино.

    Отметим, что канадские силовики не делали никаких заявлений относительно роли России в протестах.

    Канадские дальнобойщики устроили забастовку под названием Freedom Convoy 2022 после решения правительства ввести обязательную вакцинацию водителей, прибывших из-за границы.

    Тысячи большегрузов едут в Оттаву, участники акции призывают власти снять ковид-ограничения и просят восстановить их права.