Полиция объяснила различия между карантином и самоизоляцией

Многие граждане начали путать карантин и самоизоляцию. Различия объяснили сотрудники полиции. В беседе с журналистами «Российской газеты» они рассказали, что за нарушение режима самоизоляции гражданина можно привлечь к административной ответственности.

То есть когда полицейские просят отошедшего далеко от дома гражданина вернуться домой, но он не подчиняется, это действие попадает под статью «Неповиновение законному распоряжению или требованию». Наказание — штраф от 500 до одной тысячи рублей. И главное отличие: режим самоизоляции для граждан вводят власти.

С карантином ситуация другая. Туда попадают только те люди, у которых врачи выявили или подозревают наличие коронавируса. Речь идет о тех, кто вернулся из заграничных поездок, кто контактировал с зараженным человеком, а также тех, кому разрешили лечиться от инфекции на дому. Карантин продолжается две недели. И все эти дни лучше оставаться в изоляции: в больнице или в своей квартире.

Нарушителям карантина грозит уже не административная, а уголовная ответственность, если от того, что они не смогли усидеть дома, массово заразились люди или скончался человек. Статья 236 УК РФ предусматривает максимальное наказание на срок до пяти лет. Сегодня депутаты Госдумы ужесточили наказание. Теперь максимальное наказание составляет семь лет.

Самое главное сейчас остановить распространение коронавирусной инфекции. На сегодня в России зарегистрировали 2337 случаев заражения новым возбудителем. В больницах умерли 17 человек, у которых обнаружили коронавирус. Количество тех, кто перенес инфекцию, пока не очень большое — 121 человек.