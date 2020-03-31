Половина России в самоизоляции: все больше регионов оставляют людей дома

Власти российских регионов уже второй день объявляют о введении режима самоизоляции. Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом приняли уже на половине территории страны.

Режим самоизоляции добрался уже до Челябинской и Владимирской областей, Удмуртии и Республики Тыва. Власти этих регионов присоединились к мерам по борьбе с инфекцией, которые начали ужесточать 30 марта.

Первыми о самоизоляции объявили Москва и Подмосковье. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы последовать их примеру. После этого сообщения стали поступать из Калининградской, Вологодской, Липецкой, Свердловской, Саратовской и Иркутской областей. Затем режим ввели в Татарстане, Адыгее, Ульяновской, Рязанской и Брянской областях.

К вечеру передвижение жителей ограничили в Архангельской, Новгородской областях, Республике Марий Эл и Якутии.

По правилам самоизоляции граждане должны выходить на улицу только при крайней необходимости. Допускается ходить в ближайший продуктовый магазин или аптеку, выносить мусор или гулять с животным в пределах 100 метров от дома. Еще могут выходить из дома те, кому необходимо доехать до работы.

Сейчас в России насчитывается 2337 заболевших COVID-19 в 73 регионах. Зафиксировано восемь новых летальных исходов.