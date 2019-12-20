Полиция назвала популярные способы угона авто в Москве

Сотрудники ГУ МВД по Москве назвали четыре наиболее распространенных способа кражи автомобилей в столице. Также в полиции озвучили марки самых угоняемых машин.

Чаще всего угонщики вскрывают замки автомобилей специальные инструментами. Сигнализацию они отключают с помощью электронных сканеров. В МВД уточнили, что преступники нередко используют оборудование, которое получило название «удочка» или «длинная рука». Об этом написало РИА «Новости».

Другой популярный способ — открывать машину механическим способом. Также мошенники нередко пользуются подменой ключа. Они находят информацию о продаже авто в интернете, узнают у владельца, какими противоугонными устройствами оборудована его машина. Потом под видом потенциального покупателя они договариваются об осмотре машины. Во время встречи с жертвой они тайно подменяют оригинальный ключ дубликатом, а иногда воруют его. Кроме того, преступники задействуют автоэвакуатор, показывая при этом поддельные документы на автомобиль.

«Изучение материалов уголовных дел и оперативно-розыскной практики показывает, что при подготовке к совершению преступлений преступниками зачастую проводится большой комплекс подготовительных мероприятий», — заявили в столичной полиции.

Ведомство назвало и самые угоняемые машины в Москве. Это Hyundai, Kia, Toyota и ВАЗ. Всего за 11 месяцев 2019 года в столице зарегистрировано 1754 угона автомобилей.

Между тем, ранее в Ленинградской области преступники угнали Land Rover. Это был служебной автомобиль одной из компаний.