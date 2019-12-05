Служебный Land Rover угнали в Ленинградской области

Накануне местный житель заявил в полицию по Всеволожскому району Ленинградской области об угоне служебного автомобиля британской компании Land Rover.

Машину черного цвета угнали с проспекта Строителей в городе Кудрово. В иномарке не было средств спутниковой сигнализации. В настоящее время устанавливается сумма ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.