Полиция назвала число участников незаконной акции в центре Москвы

«На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около четырех тысяч человек», — сказано в сообщении.

Дептранс Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что станции метро Москвы «Пушкинская» и «Тверская» работают штатно, однако протестующие заблокировали выходы из них. Ведомство попросило пассажиров метрополитена по возможности пользоваться другими станциями метро или отложить поездки в центр на более позднее время.

Правоохранители заранее предупредили россиян об ответственности, которая грозит за участие в несанкционированных акциях и призывы к ним. В МВД подчеркнули, что дадут правовую оценку всем фактам провокаций против правоохранителей.