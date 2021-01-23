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    23 января 2021, 14:22

    МВД даст правовую оценку всем фактам провокаций на незаконных акциях

    Нина Петлинова

    Полицейские дадут правовую оценку каждому факту провокационных действий в отношении правоохранителей, которые произойдут во время несанкционированных акций. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
    МВД даст правовую оценку всем фактам провокаций на незаконных акциях

    «МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», — сказала она.

    В пресс-службе ГУ МВД Москвы предупредили россиян об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В ведомстве пояснили, что будут расценивать любые провокационные действия со стороны участников акций, а также сами попытки провести публичное мероприятие без согласования как угрозу общественному порядку — такие действия будут незамедлительно пресекать.

    При этом в пресс-службе Генпрокуратуры ТАСС сообщили, что правоохранители будут стараться применять предупредительные меры, однако при наличии оснований они будут привлекать нарушителей к административной ответственности.