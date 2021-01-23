МВД даст правовую оценку всем фактам провокаций на незаконных акциях

«МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», — сказала она.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы предупредили россиян об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В ведомстве пояснили, что будут расценивать любые провокационные действия со стороны участников акций, а также сами попытки провести публичное мероприятие без согласования как угрозу общественному порядку — такие действия будут незамедлительно пресекать.

При этом в пресс-службе Генпрокуратуры ТАСС сообщили, что правоохранители будут стараться применять предупредительные меры, однако при наличии оснований они будут привлекать нарушителей к административной ответственности.