Полиция начала проверку тайной вечеринки, прошедшей в режиме самоизоляции

Полиция начала проверку по факту нарушения режима самоизоляции в Санкт-Петербурге. Там в пятницу 17 апреля прошла закрытая вечеринка.

Организатор мероприятия любит устраивать эпатажные вечеринки, сообщил портал 66.RU На мероприятие пришли около трех десятков человек, оно происходило в двухкомнатной квартире района ТРЦ «Алатырь».

Сам организатор вечеринки анонсировал тусовку через соцсети. Он опубликовав пост, но потом его удалил, разослав приглашения за полтора часа до начала вечеринки. Организатор и его диджей, которая, как следует из удаленного поста, была приглашена, отрицают факт проведения мероприятия. Что странно, при наличии в Сети видео.

Это заинтересовало полицию, сообщил портал E1.RU со ссылкой на главу пресс-службы полицейского главка полковника Валерия Горелых.

«К большому сожалению, приходится констатировать то, что в нашем обществе есть такая категория людей, которая, мягко говоря, игнорирует процесс самоизоляции, тщетно рассчитывая, что они могут быть бессмертны и что причиной распространения заразной и смертельно опасной инфекции они якобы быть не могут», — отметил он.

По его словам, вразумить недалеких тусовщиков может вид гробов, которые выносят из соседнего подъезда или квартиры.

«Руководством регионального полицейского главка дано поручение УМВД по Екатеринбургу провести тщательную проверку и в случае подтверждения опубликованных материалов принять комплекс адекватных мер реагирования со всеми вытекающими для любителей ночных фуршетов последствий», — рассказал полковник.

Ранее сообщалось, что в Zoom начали открываться ночные online-клубы с платным входом.